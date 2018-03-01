نتائجهما الضعيفة تكون وراء غيابهما اختفاء غامض لتلميذين بالبويرة

أثار اختفاء غامض لتلميذين منذ أيام بولاية البويرة، عدة استفهامات حول الأسباب الحقيقية لذلك، وسط مخاوف حول مصيرهما فيما ربط البعض هذا الاختفاء بتخوفهما من نتائجهما الدراسية وسط العائلة.

التلميذ الأول يدعى أحمد.ب من بلدية المزدور والبالغ من العمر 14 سنة، حيث اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة منذ الجمعة الفارطة، وهو ما دفع بعائلته إلى التبليغ عن اختفائه ومباشرة عملية البحث عنه في أماكن عدة، أما التلميذ الثاني فيدعى محمد . ن من بلدية عين بسام اختفى بدوره الجمعة الفارطة دون أن يظهر له أثر، تاركا وراءه عدة علامات استفهام، وهو نفس الشأن بالنسبة للتلميذ الأول، حيث تسود مخاوف حول مصيرهما والأسباب الحقيقية لذلك. في الوقت الذي ربط بروز الظاهرة في هذا الوقت بالذات بظهور نتائج الامتحانات المدرسية، أين يدفع تخوف بعض التلاميذ من رد فعل أوليائهم من نتائجهم الضعيفة إلى الخروج من المنزل والابتعاد رغم ما يشكله ذلك من خطر على حياتهم وسلامتهم، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة حول مصير التلميذين لاسيما بعد مباشرة المصالح المعنية رفقة عائلاتهما حملة بحث عنهما بداية من مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مختلف الأماكن والبلديات بالولاية.