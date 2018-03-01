كشفت وزارة الصناعة والمناجم، الأربعاء، عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر لدى خروجها من المصانع.
وراسلت شركات تركيب السيارات في الجزائر وزارة الصناعة بشأن أسعار السيارات عند خروجها من المصنع، حيث تظهر وثيقة الأسعار أن هذه الأخيرة تبدأ من 114 مليون سنتيم بالنسبة لسيارة رونو سامبول ذات محرك 1.2 بنزين، وهي أسعار المصنع فيما تقدر في سوق السيارات بـ 175 مليون سنتيم، بينما بلغ سعر هيونداي (اي 10) ما قيمته 153 مليون سنتيم، مقابل 177 مليون سنتيم في السوق.
وبلغ سعر "إيبيزا" (1,6) عند الخروج من المصنع ما قيمته 165 مليون سنتيم، مقابل 219 مليون سنتيم في السوق، و"سكودا أوكتافيا" بسعة لترين ما قيمته 249 مليون سنتيم، مقابل 330 مليون سنتيم، و"غولف" بسعة لترين بما قيمته 249 مليون سنتيم، مقابل 340 مليون سنتيم، فيما يبلغ سعر بيكانتو جي ت ياي" بسعر مصنع 181 مليون سنتيم، بينما تباع بـ 235 مليون سنتيم في سوق السيارات.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار ليست موجهة للمستهلكين، وإنما هي أسعار المصنع لدى مركبي السيارات في الجزائر.
للإشارة كان وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أمرت المصنعين المحليين بإفادتها بالأسعار لمراقبتها، في إطار تحقيق الوزارة حول ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر مقارنة بالمستوردة.
كما كان الوزير قد أكد الحكومة لا تحدّد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار.
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كشفت عنها وزارة الصناعة
هذه أسعار السيارات المركبة في الجزائر
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
كشفت وزارة الصناعة والمناجم، الأربعاء، عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر لدى خروجها من المصانع.
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وراسلت شركات تركيب السيارات في الجزائر وزارة الصناعة بشأن أسعار السيارات عند خروجها من المصنع، حيث تظهر وثيقة الأسعار أن هذه الأخيرة تبدأ من 114 مليون سنتيم بالنسبة لسيارة رونو سامبول ذات محرك 1.2 بنزين، وهي أسعار المصنع فيما تقدر في سوق السيارات بـ 175 مليون سنتيم، بينما بلغ سعر هيونداي (اي 10) ما قيمته 153 مليون سنتيم، مقابل 177 مليون سنتيم في السوق.
وبلغ سعر "إيبيزا" (1,6) عند الخروج من المصنع ما قيمته 165 مليون سنتيم، مقابل 219 مليون سنتيم في السوق، و"سكودا أوكتافيا" بسعة لترين ما قيمته 249 مليون سنتيم، مقابل 330 مليون سنتيم، و"غولف" بسعة لترين بما قيمته 249 مليون سنتيم، مقابل 340 مليون سنتيم، فيما يبلغ سعر بيكانتو جي ت ياي" بسعر مصنع 181 مليون سنتيم، بينما تباع بـ 235 مليون سنتيم في سوق السيارات.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار ليست موجهة للمستهلكين، وإنما هي أسعار المصنع لدى مركبي السيارات في الجزائر.
للإشارة كان وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أمرت المصنعين المحليين بإفادتها بالأسعار لمراقبتها، في إطار تحقيق الوزارة حول ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر مقارنة بالمستوردة.
كما كان الوزير قد أكد الحكومة لا تحدّد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار.