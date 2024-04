Attaf insiste sur la nécessaire adhésion à part entière de la Palestine

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a insisté, jeudi à New York, sur la nécessité d’octroyer la qualité de membre à part entière à la Palestine afin de sauver la solution à deux Etats et préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient.

Dans une allocution prononcée lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, M. Attaf a affirmé que «la solution à deux Etats se trouve aujourd’hui face à un danger funeste», ajoutant que «pour la sauver avant qu’il ne soit trop tard, il faut octroyer la qualité de membre à part entière à la Palestine pour préserver la paix, la stabilité et la sécurité dans tout le Moyen-Orient».

«L’ampleur du danger pour la cause palestinienne aujourd’hui met notre Conseil face à une responsabilité historique, décisive et charnière : agir de toute urgence pour imposer la solution à deux Etats et préserver les fondements de l’établissement de l’Etat palestinien», a soutenu le ministre des Affaires étrangères, prévenant que «toute tergiversation ou hésitation dans la concrétisation de cette démarche sera lourde de conséquences et s’apparentera, dans la conjoncture actuelle, à un feu vert donné à l’occupation israélienne pour continuer à exécuter ses plans fondés sur le pillage et l’expansion, d’une part, et l’extrémisme et l’entêtement, d’autre part».