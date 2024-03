Au moins 80 Palestiniens tués dans des attaques israéliennes nocturnes contre Gaza

Au moins 80 Palestiniens ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi, dans des attaques israéliennes nocturnes contre Gaza, selon des médias palestiniens.

L’agence de presse palestinienne WAFA a rapporté qu’Israël poursuit ses frappes intensives sur diverses parties de la bande de Gaza, notamment le camp de réfugiés de Nuseirat et la ville de Gaza.

D’après la même source, de nombreuses personnes ont été blessées lors de ces raids ayant visé des maisons et des bâtiments résidentiels à Gaza, laissant de nombreux habitants coincés sous les décombres.

L’armée israélienne a aussi pris pour cible un bâtiment de sept étages près de l’hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza, où sont hébergés des déplacés, faisant des dizaines de morts alors que d’autres sont toujours coincés sous les décombres.

Les équipes de la Défense civile ont récupéré les corps de cinq Palestiniens des décombres du bâtiment, tandis que les opérations de secours se poursuivent.

Dans le quartier d’al-Tuffah, au nord-est de la ville de Gaza, au moins cinq Palestiniens ont été tués et d’autres blessés lors d’une attaque contre une maison. Plusieurs personnes ont été également tuées dans une autre frappe israélienne qui a ciblé le quartier d’al-Nasr, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza.

L’armée israélienne a visé une maison située dans le camp de réfugiés de Nuseirat, tuant au moins 36 Palestiniens.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la Bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent et d’une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel Aviv à comparaitre devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour “génocide”.

Israël a également imposé un blocus total sur la bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de l’enclave palestinienne, au bord de la famine.