Augmentation de la quantité de lait pasteurisé à 180.000 litres par jour à partir de la semaine prochaine

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a fait état, jeudi soir à Relizane, de l’augmentation de la quantité de lait pasteurisé à 180.000 litres par jour, et ce à partir de la semaine prochaine.

Dans une déclaration à la presse lors de sa visite dans une unité de production de lait et de ses dérivés à Sidi Saada, M. Zitouni a indiqué que son département ministériel a pris la décision de procéder à une augmentation de la quantité supplémentaire de lait pasteurisé de l’ordre de 60.000 litres par jour dans la wilaya de Relizane, et ce après que sa production ne dépassait pas les 120.000 litres par jour.

Selon M. Zitouni, son département ministériel œuvre en coordination avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, pour répondre aux besoins de la wilaya en lait, appelant la Direction du commerce et les services de la wilaya à organiser l’opération de distribution de cette denrée essentielle, en vue d’assurer sa disponibilité, durant le mois béni de Ramadhan, pour toutes les régions et les communes de la wilaya.

Visitant le complexe intégré de textile “Tayal” qui s’inscrit dans le cadre du partenariat algéro-turc, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a indiqué que “cette usine est un modèle d’un investissement réussi, étant un projet structurant pour l’économie nationale, à travers sa réduction de la facture d’importation de la filière de textile”.

Dans le même contexte, M. Zitouni a rappelé que ” Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions sur la nécessité d’accorder un accompagnement spécial et d’ouvrir les portes aux investisseurs étrangers et à tous ceux désirant investir en Algérie, à travers l’aplanissement de toutes les embûches qui entravent l’investisseur, qu’elles soient administratives, foncières, douanières ou autres”.

Le ministre a également effectué une visite dans la société “Kitchen Style” de fabrication de vaisselle dans la zone industrielle de Sidi Khetab.