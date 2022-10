Aulas a Benzema: “Te voila légende, fort d’un profond lien d’amitié entre l’Algérie et la France”

“Te voila légende du football, te voila modèle pour des générations, fort de toute ton histoire, d’un profond lien d’amitié entre l’Algérie et la France…”, tels sont les mots adressés par le président de l’Olympique Lyonnais (OL), Jean-Michel Aulas au vainqueur du Ballon d’or Karim Benzema.

“Nous sommes tous si fiers de toi, de ton chemin parcouru de l’académie OL jusqu’au Real Madrid…”, a écrit Aulas dans son message adressé a Benzema.

“Ce magnifique ballon d’or, ajoute le patron de l’OL, est une nouvelle étape dans ta vie, la consécration de tout ton travail, de toute ton abnégation”.

“Ce ballon d’or, c’est celui du peuple, [mots de Benzema en recevant ce sacre des mains de son idole Zinédine Zidane], mais c’est aussi celui de tous ceux qui se donnent les moyens d’atteindre leur rêve et qui, parfois, n’ont besoin que d’inspiration pour prendre confiance en eux”, a dit Aulas.

“Tu nous fais aimer le football, tout nous feras encore plus l’aimer”, a-t-il conclu.

Zidane sur Benzema: nos familles viennent de villages tout proches en Algérie

Zinédine Zidane qui a remis le trophée du Ballon d’Or a son compatriote Karim Benzema a parlé des choses qu’ils ont en commun, notamment leurs origines algériennes, eux qui sont issus de familles originaires de Béjaïa.

Le Ballon d’Or: “Quand j’étais son coach, je disais a Karim qu’il allait un jour remporter le Ballon d’Or. Je suis vraiment heureux pour lui. Oui, c’est vrai que 24 ans après, je ne pouvais pas rêver meilleur héritier. On a été très peu en France a remporter ce trophée: Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et maintenant Karim. Il a une place a part dans l’histoire du foot français”, a indiqué Zidane dans une interview a l’Equipe.

Sa relation avec Benzema: “Je suis presque un grand frère pour Karim. C’est comme ça que l’on aime bien s’appeler tous les deux: petit frère et grand frère. On a a peu près le même parcours: lui est Lyonnais, moi je suis Marseillais mais a part ça… On a vraiment plein de choses en commun, jusqu’a nos origines: nos familles viennent de villages tout proches en Algérie, dans la petite Kabylie, on en a parlé plusieurs fois”.

Son parcours au Real: “Il est arrivé très jeune. Même quand il a eu des difficultés et que les gens ont cru qu’il allait jeter l’éponge, il s’est dit: « Je veux m’imposer ici et je vais être le meilleur. » Et il est parvenu a le faire. Malgré les critiques et la pression, énorme dans un club comme celui-la, il ne s’est jamais découragé, c’est vraiment fort. C’est ce que j’adore chez lui: il n’a jamais rien laché, il a laissé les gens parler et aujourd’hui, son palmarès et ses statistiques parlent pour lui.”

Le départ de CR7: “Tout le monde dit que le départ de Cristiano a tout changé pour lui au Real mais moi, je ne trouve pas. Il était très bon quand il y avait Cristiano, il marquait des buts, il donnait des passes décisives a Cristiano. Je trouve qu’il a juste évolué et pris un peu plus d’assurance.”

La qualité de Benzema: “Son toucher de balle m’a toujours impressionné, il est d’une telle finesse. Le contrôle, c’est ce qui permet de lancer les actions et lui, il fait des contrôles de dingue. Il ne les rate jamais, même de la poitrine. Ses contrôles en mouvement sont superbes. C’est beau a voir quand vous êtes a trois mètres de lui. On s’est parfois dit qu’on aurait bien aimé jouer ensemble. Je lui aurais fait marquer pas mal de buts, oui, vraiment. Ça ne s’est pas fait mais on s’est rattrapé en tant qu’entraîneur et joueur.”

Le meilleur attaquant français de l’histoire? “Je n’aime pas dire “lui, c’est le meilleur”, chacun a son joueur préféré. Certains vous diront que c’est Jean-Pierre Papin avec ses buts exceptionnels, d’autres parleront de Michel Platini… Pour moi, c’est Karim, oui, parce que je l’ai côtoyé et que je sais ce qu’il vaut. En tout cas, il mérite d’être très haut. Je lui souhaite de continuer encore pendant longtemps a aller chercher des records et a briller sur le terrain, avec le Real Madrid et avec l’équipe de France. Il est capable d’aller encore plus haut.”