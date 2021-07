Baccalauréat 2021: Un taux de réussite national de 61,17

Le ministre a relevé, lors d’un point de presse, que des “grands progrès” ont été enregistrés en termes de résultats lors de session 2021 dans les six filières, et ce, malgré les conditions “difficiles” dans lesquelles se sont déroulés les examens, marquées par la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Un total de 731.723 candidats avait passé l’examen du baccalauréat en juin dernier, dont 459.545 candidats scolarisés (180.833 garçons et 278.712 filles) et 272.178 candidats libres (140.099 garçons et 132.079 filles).

Aussi, 5.084 détenus se sont présentés aux épreuves du baccalauréat, soit une hausse de 59% par rapport a la session 2020. Il s’agit de 4.977 détenus et de 107 détenues qui ont été répartis a travers 47 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale comme centres d’examen.

Rappelons que le taux de réussite national de la session 2020 était de 55,30%.