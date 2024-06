Barbecues et campings interdits dans les forêts et à proximité

La Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger a rappelé, lundi dans un communiqué, l’interdiction des barbecues et des campings dans les forêts et à proximité jusqu’au 31 octobre prochain afin de préserver la sécurité des citoyens et des biens et de protéger la richesse forestière.

Cette mesure intervient «conformément au décret 87-44 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité», selon la même source.

A cet effet, la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger appelle à «la vigilance durant les jours de l’Aïd El-Adha», invitant les citoyens à «éviter d’allumer des barbecues et de jeter des mégots de cigarettes dans les forêts et les espaces verts» et à «déposer les déchets dans les espaces réservés à cet effet».

Par ailleurs, la Direction continue de superviser les opérations de réaménagement des espaces forestiers urbains situés dans le territoire de la wilaya.

Les travaux de réaménagement ont concerné récemment la Forêt de Ben Mered dans la commune de Bordj El Kiffan, où de nouvelles tables en bois ont été installées pour accueillir les estivants dans les meilleures conditions, conclut le communiqué.