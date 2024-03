Bientôt 10 000 tonnes de poulets congelés sur le marché

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé hier lundi, à Bordj Bou Arréridj qu’une «cargaison de 10.000 tonnes de poulets congelés entrera les marché prochainement».

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail dans cette wilaya, le ministre a indiqué qu’« une cargaison de poulets congelés estimée à 10.000 tonnes a été réceptionnée», ajoutant «qu’une décision a été prise de concert avec le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa pour la distribution de cette quantité au profit des marchés de proximité ouverts à l’occasion du mois de Ramadhan et même pour les boucheries privées pour un coût de 420DA le poulet avec une marge de bénéficiaire estimée à 30DA en vue de participer à la distribution de cette quantité importante».

Zitouni a indiqué que la première semaine du mois du Ramadhan «a connu la disponibilité des différents produits alimentaires avec des prix compétitifs à travers les marchés et ce, conformément aux instructions fermes du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à faire du mois du Ramadhan un rendez-vous pour la solidarité et la préservation du pouvoir d’achat du citoyen».

Il a précisé que les «instruction du président de la République s’agissant des préparatifs au mois du Ramadhan à travers une action anticipée ont donné de bons résultats avec une disponibilité des différents produits alimentaires avec des prix compétitifs à travers les marchés».

Dans ce cadre, le ministre a mis en avant la contribution des unités de production dont il a visité à la wilaya, dans la stabilisation des prix avec une disponibilité des produits de consommation durant le mois sacré, ajoutant que ces unités méritent d’être appelées «entreprises citoyennes».

A ce sujet, il a déclaré : «nous avons constaté durant la première semaine du mois de Ramadhan une large adhésion à cette initiative de la part des agriculteurs et producteurs nationaux qui ont accompagné l’effort du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations pour faire de ce mois sacré un rendez-vous pour la solidarité à travers la disponibilité des produits alimentaires avec d’importantes remises des prix au profit du citoyen».

Le ministre a fait état de la promulgation de plusieurs décrets exécutifs à ce sujet comme le décret de suivi des prix des légumineuses secs, le décret pour la disponibilité des viandes avec des prix compétitifs avec l’élimination de toutes les barrières douanières et non douanières permettant ainsi aux consommateurs d’acheter les viandes à des prix raisonnables et ce, conformément aux instructions du président de la République.