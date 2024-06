«Ce qui se passe en France m’inquiète…», un joueur des Bleus tacle le RN

A deux jours du premier tour des législatives

Après s’être confié en toute sincérité sur sa « frustration » de ne pas jouer, Ibrahima Konaté, l’habituel titulaire aux côtés d’Upamecano en défense centrale, confiant même qu’il était « allé faire part de (son) mécontentement auprès du sélectionneur, mais tout en restant respectueux », Konaté a pris plus de hauteur encore quand la question de la double nationalité est arrivée sur le tapis.

Un sujet brûlant ces derniers jours en France avec la promesse de campagne du Rassemblement national d’exclure de certains postes dits « à risque » les binationaux. Sa réponse fut sans équivoque, loin de celle de Kylian Mbappé, renvoyant alors « les extrêmes » dos à dos à la veille du match contre l’Autriche, ce qui n’avait pas manqué de brouiller son message, selon 20 Minutes.

« Bien sûr que ce qui est en train de se passer en France m’inquiète. On ne peut pas laisser le pouvoir à des personnes qui sont dans l’optique de diviser les gens, a-t-il posé d’emblée. La diversité c’est la force de la France. Moi je suis issu d’une famille de l’immigration, quand j’entends tout ce qu’il se dit sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télé… Les médias ont un rôle important et malheureusement parfois ils ne le remplissent pas et surfent sur la peur. Il faut arrêter les préjugés, les stéréotypes, il faut qu’on soit tous ensemble en toutes circonstances. »

Konaté et le puzzle français du vivre ensemble

Bien que vivant dans la confortable (mais parfois ennuyeuse) bulle du camp de base de Bad Lippspringe, les joueurs sont parfaitement au courant de ce qui est en train de se passer en France ces dernières semaines, avec une libération incontestable de la parole et des actes racistes. En permanence sur les réseaux sociaux, avec les chaînes françaises à leur disposition dans leur chambre, les Bleus n’ignorent rien de ce climat nauséabond qui empourpre la France à deux jours du premier tour des législatives.

Konaté a poursuivi alors sa masterclass en prenant l’exemple de ses parents nés au Mali. Lui-même a obtenu la nationalité française en 2009. « Il y a toujours une minorité qui va causer du tort à la majorité. Moi, mes parents ont des boulots comme femme de ménage, éboueur, avec des horaires pas possibles, et quand je vois qu’on ne met pas en avant ces genres de personnes qui ont donné leur santé entre guillemets pour la France, ça m’attriste, confie-t-il. On ne peut pas passer sous silence ces types de parcours. Malheureusement aujourd’hui on parle beaucoup de ça, de l’immigration, de l’islam, il faut arrêter. Ça m’attriste d’entendre tout ça, d’autant qu’on n’entend jamais les personnes concernées par ces sujets. »

Le défenseur des Reds a conclu son cri du cœur par un appel à l’unité, la diversité et l’amour. « La France est un pays magnifique. Certains n’ont que les chaînes d’infos pour s’informer et, eux, je ne peux pas leur en vouloir. Ils ont du mal à démêler le vrai du faux. Il faut aller au-delà des apparences, des couleurs de peau, il faut aller à la rencontre de l’autre. On ne peut pas faire un puzzle qu’avec des mêmes pièces, il faut une diversité, des pièces différentes pour construire quelque chose de solide (…). Il faut être ensemble en toutes circonstances. La vie est courte, elle est belle et il faut en profiter et être ensemble et ne pas tomber dans la division. »