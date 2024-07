Convoquée devant le juge, Carla Bruni va-t-elle être mise en examen?

L’épouse de Nicolas Sarkozy a été convoquée ce mardi 9 juillet, devant un juge pour une éventuelle mise en examen dans le cadre de l’affaire Takieddine.

Carla Bruni est convoquée, ce mardi 9 juillet, en vue d’une mise en examen par le juge qui instruit l’enquête sur les fausses rétractations de Ziad Takieddine. Selon les informations de BFMTV, l’épouse de l’ex-chef de l’État français est soupçonnée, dans ce dossier, de “recel de subornation de témoin” et “d’association de malfaiteurs en vue de préparer les délits d’escroquerie au jugement et de corruption d’agents publics étrangers”.

Elle peut aussi être placée sous le statut plus favorable de “témoin assisté” même si cela semble peu probable. Cette convocation par le juge s’inscrit dans la droite ligne de l’audition libre à laquelle elle s’était rendue le 2 mai dernier.

“Sauver Sarko”

“Sauver Sarko.” Tel est nom de code qui avait été donné par une douzaine de protagonistes en 2020 pour baptiser une opération de communication visant à dédouaner Nicolas Sarkozy dans le dossier du financement libyen. L’objectif était d’obtenir de Ziad Takieddine qu’il revienne sur ses accusations visant Sarkozy. Dans les médias d’abord (dans une interview à Paris Match et dans une déclaration vidéo diffusée par BFMTV) puis auprès d’un notaire chargé d’envoyer un document officiel à la justice française. Takieddine devait être payé en échange de sa rétractation. On parle ici d’une somme d’un peu plus de 600.000 euros.

La justice a commencé à s’intéresser à Carla Bruni après avoir entendu Michèle (Mimi) Marchand, la reine de la presse people mise en cause dans ce dossier. Celle-ci avait justifié plusieurs déplacements au domicile de Nicolas Sarkozy avant les faits en expliquant qu’elle allait simplement voir son amie, Carla Bruni-Sarkozy.

Ligne téléphonique occulte

Le juge qui mène les investigations a poussé ses recherches concernant Carla Bruni. Il s’est notamment aperçu que celle-ci avait supprimé tous ses messages échangés avec Mimi Marchand en juin 2021, lorsque celle-ci a été mise en examen. Carla Bruni est, a minima, soupçonnée d’avoir joué un rôle pour mettre en relation les différents protagonistes de cette affaire de fausse rétractation.

Selon l’AFP, le juge pense avoir découvert les preuves de l’utilisation d’une ligne téléphonique occulte par Carla Bruni. Cette ligne aurait permis à l’ex-couple présidentielle de recevoir des messages de Mimi Marchand sur le déroulement de l’opération médiatique.