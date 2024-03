CRA : 162 tonnes d’aides humanitaires acheminées aux frères palestiniens

Le Croissant-rouge algérien (CRA) a acheminé vendredi 162 tonnes d’aides humanitaires aux frères palestiniens depuis la base militaire aérienne de Boufarik (Blida) à travers la mise en place d’un pont aérien.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette opération, la présidente du CRA, Ibtissam Hamlaoui a précisé qu’en application des «instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant mise en place d’un pont aérien et renforcement de l’acheminement des aides aux frères palestiniens dans la bande de Ghaza, 162 tonnes d’aides humanitaires ont été acheminées vendredi depuis la base militaire aérienne de Boufarik vers l’aéroport d’El Arich (Egypte)».

Le volume des aides acheminées par l’Algérie aux frères palestiniens depuis le début de l’agression sur Ghaza a atteint 310 tonnes, a-t-elle ajouté.

Dans ce cadre, Mme Hamlaoui a affirmé que le CRA était en contact permanent avec ses homologues palestinien et égyptien pour définir les besoins et les méthodes pour faire parvenir les aides à Ghaza, notamment les produits alimentaires, le matériel médical, les médicaments et les tentes vu le blocus imposé à Ghaza depuis le début de l’agression sioniste.

Sur instruction du président de la République, le Croissant Rouge Algérien a entamé, le 24 mars courant, le chargement de 150 tonnes d’aides humanitaires pour les frères palestiniens via la base militaire de Boufarik (Blida), selon un communiqué du CRA.