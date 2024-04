États-Unis: Une femme se fait greffer un rein de porc

Le rein de porc génétiquement modifié était accompagné d’une pompe cardiaque, procédure combinée inédite dans le domaine. Cette avancée devrait permettre de remédier aux problèmes de pénuries de dons d’organes, selon les occidentaux !

Un rein de porc génétiquement modifié a été transplanté aux États-Unis pour la deuxième fois sur une personne vivante, qui a reçu dans le même temps une pompe cardiaque.Les xénogreffes – greffes d’organes d’animaux sur des humains – représentent une potentielle solution à la pénurie chronique de dons d’organes, et donc un espoir pour les dizaines de milliers de personnes sur liste d’attente.

L’annonce a été faite mercredi par l’hôpital NYU Langone de New York. «Nous avons combiné deux merveilles de la médecine moderne d’une nouvelle façon», a déclaré lors d’une conférence de presse le Dr. Robert Montgomery, qui a conduit la greffe de rein. Il s’agit selon lui d’une «nouvelle étape importante dans notre parcours pour faire en sorte que des organes vitaux soient disponibles pour tous ceux en ayant besoin». La patiente, âgée de 54 ans, souffrait d’insuffisance cardiaque et rénale.

Lisa Pisano ne pouvait recevoir de pompe cardiaque car la mortalité est alors très élevée pour les personnes sous dialyse. Mais elle présentait aussi des niveaux d’anticorps impliquant qu’elle aurait attendu des années avant d’avoir l’opportunité de recevoir un rein humain. Or à cause de son cœur, il ne lui restait que quelques semaines à vivre, selon les médecins. «J’avais tout essayé (…) donc quand cette opportunité s’est présentée, j’ai dit que j’allais en tirer profit», a déclaré Lisa Pisano, originaire du New Jersey. «J’ai dit, au pire, si cela ne marche pas, cela pourrait marcher pour la prochaine personne», a-t-elle déclaré depuis son lit d’hôpital, en remerciant chaudement sa famille, les médecins et infirmières.

L’opération ayant implanté la pompe cardiaque (ou dispositif d’assistance ventriculaire) a eu lieu le 4 avril, et la greffe de rein le 12 avril. Près de deux semaines plus tard, «aucun signe de rejet» n’a pour le moment été constaté, s’est félicité le Dr. Montgomery. Les xénogreffes représentent un défi car le système immunitaire du receveur a tendance à attaquer l’organe étranger. Le porc a subi une unique modification génétique, a-t-il détaillé, afin d’amoindrir ce risque. Pour la première fois, le thymus du porc, organe jouant un rôle important dans le système immunitaire, a également été greffé.