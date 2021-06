Fabrication du vaccin Sputnik V en Algérie: les annonces de l’Ambassadeur russe

Prévu pour décembre

L’Algérie s’apprête a lancer la production de vaccin russe contre le coronavirus, le “Sputnik V” dès décembre prochain, selon les annonces du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.

Lors d’une entrevue avec le quotidien francophone L’Expression, a l’occasion de la fête nationale de Russie, l’Ambassadeur russe en Algérie, Igor Beliaev est revenu sur les rapports entre les deux pays, tout en les inscrivant dans le cadre des évolutions politiques et stratégiques qui rythment la planète.

Le diplomate russe a tenu a réitérer que les autorités de son pays sont entièrement disposées a aider l’Algérie dans la concrétisation de projet dans le délai fixé.

Igor Beliaev a en effet fait remarquer que ce projet relève d’une technologie de pointe, et affirme que la Russie «n’attend que le ok du partenaire algérien».

Le projet «nécessite un matériel technologique précis, une logistique bien spécifique, les installations aux normes mondiales et une formation pointue du personnel, d’où la difficulté de résoudre toutes ces questions rapidement», a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité du lancement du projet de fabrication de vaccin russe dans le délai fixé par les autorités, a savoir dans trois mois, l’ambassadeur a préféré ne pas se prononcer sur la question.

Il affirme a ce propos qu’il y a les détails techniques qu’il ne maîtrise pas. Toutefois, Igor Beliaev réitère l’importance de l’aide de son pays dans la réalisation du projet dans les plus brefs délais.

«Si on commence de zéro, la production d’un vaccin durera entre 8 et 12 mois», a-t-il indiqué, précisant que la Russie «est prête a transférer la technologie du vaccin dès qu’on reçoit un O.K. de la part du partenaire algérien».

L’autre thème important qui a marqué cette entrevue a porté sur les investissements dans le domaine minier et plus précisément le grand gisement de Fer de Ghar Djebilet dans la wilaya de Tindouf. Les Russes ont été les premiers a trouver une solution a l’épineux problème de phosphorisation dont souffrait ce gisement. Or, au dernier virage, ce sont les chinois qui ont raflé la mise. Sur ce dossier, le diplomate russe a été bref et concis: «Les technologies dans le domaine minier sont élaborées également par d’autres pays, la Russie était prête a prendre part a ce grand projet, mais l’Algérie a choisi un autre partenaire, elle a certainement des raisons valables qui ont guidé son choix».