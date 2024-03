Fin de la vignette sur le pare-brise le 1er avril, en France

En France, la vignette d’assurance à coller sur le pare-brise de sa voiture disparaît le 1er avril 2024. Les assurés vont recevoir un mémo à conserver.

À partir du 1er avril 2024, la carte verte et la vignette d’assurance auto seront remplacées par un mémo envoyé par les assureurs, selon BFMTV.

Le premier objectif de cette réforme, c’est de simplifier la vie des assurés. Il n’y aura plus besoin de remplacer tous les ans le petit papillon vert en papier qu’on affiche sur le pare-brise de sa voiture. Le contrat d’assurance sera directement enregistré dans le fichier des véhicules assurés, une grande banque de données regroupant toutes les informations importantes sur votre voiture et votre contrat. C’est ce fichier que la police consultera directement en cas de contrôle.

Deuxième objectif: réduire les coûts liés à la production et à l’envoi des vignettes vertes. A la clé, 60 millions d’euros d’économies par an, soit le coût d’envoi de 50 millions de vignettes, et 1.200 tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère. Troisième objectif: lutter contre la fraude aux fausses assurances.