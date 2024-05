France: un député sévèrement sanctionné après avoir brandi le drapeau palestinien

Alors que les manifestations de soutien à la Palestine et condamnant les crimes commis par Israël, dont le dernier en date le bombardement des tentes de déplacés à Rafah faisant 45morts et 249blessés, se poursuivent depuis plusieurs mois en France, un député LFI a en revanche été sévèrement sanctionné pour avoir brandi le drapeau palestinien dans l’assemblée nationale française.

Lors de la séance des questions au gouvernement français, le député LFI Sébastien Delogu a agité un drapeau palestinien, mardi 28 mai. La séance a été suspendue et un bureau de l’Assemblée a été convoqué avant de prononcer une sanction à son encontre, selon Ouest France.

Deux semaines de suspension

Alors que le ministre Franck Riester répondait à une question de la députée LFI Alma Dufour sur la situation à Gaza, Sébastien Delogu s’est levé, muni d’un drapeau palestinien. Face au tumulte, la présidente Yaël Braun-Pivet a suspendu la séance et convoqué un bureau de l’Assemblée. Une exclusion de 15 jours a ensuite été prononcée à l’encontre du député des Bouches-du-Rhône.

À la sortie de l’hémicycle, une altercation verbale a éclaté entre le député Renaissance Meyer Habib et le député LFI David Guiraud. « On n’a pas élevé les cochons ensemble », a lancé le premier. « C’est toi le cochon, tu es dans la boue du génocide », lui a répondu le second. Les huissiers se sont interposés entre les deux hommes.

Interrogée quelques minutes plus tard sur le plateau de LCP, la députée Alma Dufour a assuré que les députés LFI ne « savaient pas » que Sébastien Delogu allait brandir un drapeau palestinien dans l’hémicycle. « Je suis fière du geste », confie-t-elle. « La France a un rôle clef […] pour faire cesser ce massacre ».