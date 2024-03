Gazoduc transsaharien: le projet avance à grands pas

Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab a affirmé, samedi, que le projet du Gazoduc transsaharien “TSGP” (Trans-Saharian Gas-Pipeline) avançait à grands pas, ajoutant qu’il ne restait que 1.800 km, objet d’études techniques, à réaliser sur les 4.000 km prévus.

“Le projet qui s’étend sur 4.000 km d’Abuja aux côtes algériennes destiné à l’exportation du gaz nigérian a connu la réalisation d’une grande partie et il n’en reste que 100 km au niveau du Nigeria, 1.000 km au Niger et 700 km en Algérie, soit un total de 1.800 km”, a précisé Arkab lors d’une conférence de presse animée au terme des travaux du 7e Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) au Centre international de Conférence (CIC).

Dans le même sillage, le ministre a mis en avant l’importance de la réunion tenue avec le ministre nigérian des Ressources en marge du Sommet où il a été souligné “la nécessité de mobiliser tous les moyens pour la relance du projet après le retard enregistré”, relevant que la relance de ce projet avait fait l’unanimité des trois pays.

Dans ce cadre, une coordination est en cours avec le Niger et le Nigeria pour parachever les études techniques nécessaires avant de réaliser les parties restantes.