Gigi et Bella Hadid font un don colossal aux Palestiniens

D'origine palestinienne

Les sœurs mannequins, dont le père est Palestinien, Gigi et Bella Hadid ont fait un don à plusieurs ONG dont l’UNRWA et World Central Kitchen.

Elles affichent leur soutien aux Palestiniens depuis le début de la guerre. Les sœurs mannequins d’origine palestinienne, Gigi et Bella Hadid ont fait un don d’un million de dollars à plusieurs associations d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, selon une information du Hollywood Reporter confirmée samedi 1er juin par la BBC, ont rapporté plusieurs médias.

Les deux sœurs, dont le père est l’homme d’affaires palestinien Mohamed Anwar Hadid, ont choisi quatre organisations: HEAL Palestine, Palestine Children’s Relief Fund (PCRF), World Central Kitchen (WCK, dont plusieurs humanitaires ont été tués dans un bombardement il y a quelques semaines), et United Nations Relief and Works Agency (UNRWA, agence de l’ONU).

Quelques jours avant l’annonce de ce don, Bella Hadid avait affiché son soutien aux habitants de Gaza à Cannes en portant une robe kieffieh. Le keffieh est plus devenu un symbole du soutien aux habitants de la bande de Gaza en proie aux bombes israélienne depuis le 7 octobre dernier.

Messages de soutien à la Palestine

« La Palestine dans mon esprit, dans mon sang et dans mon cœur. Toujours… Même si je dois continuer de travailler, malgré cette horreur, porter notre culture fait de moi une Palestinienne fière et je veux que le monde continue de voir la Palestine, où que j’aille », écrivait-elle en légende, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Sa sœur Gigi, plus discrète, avait posté un message en octobre sur ses réseaux sociaux. « Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie injustifiable. J’ai une profonde empathie et un chagrin pour la lutte palestinienne et la vie sous occupation, c’est une responsabilité que j’assume quotidiennement ».