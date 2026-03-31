BMS: Pluies orageuses et chutes de neige ce mardi et demain mercredi

Les services météorologiques ont annoncé de fortes chutes de neige sur les hauteurs de l’est du pays, ainsi que des pluies abondantes à partir de ce mardi.

Selon un bulletin météo spécial (BMS), des pluies orageuses pouvant dépasser 50 mm, à partir de 9h ce mardi matin jusqu’à demain mercredi, vont toucher les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.

Le BMS annonce également des pluies orageuses pouvant dépasser 50 mm jusqu’à 21h ce soir dans les wilayas d’In Salah, Illizi et Ouargla.

Par ailleurs, un autre bulletin signale des chutes de neige à partir de midi ce mardi jusqu’à 6h demain matin dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Oum El Bouaghi et Tébessa.

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