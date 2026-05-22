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M. Attaf inaugure le nouveau siège du Centre culturel algérien au Caire

Echoroukonline
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M. Attaf inaugure le nouveau siège du Centre culturel algérien au Caire

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a procédé, jeudi soir, à l’inauguration du nouveau siège du Centre culturel algérien dans la capitale égyptienne, Le Caire, a indiqué un communiqué du ministère.

“Au terme de sa visite en République arabe d’Egypte, pays frère, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a procédé ce soir à l’inauguration du nouveau siège du Centre culturel algérien au Caire”, a précisé le communiqué.

Selon la même source, l’inauguration de ce nouveau siège s’inscrit “dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions du Président de la République visant à réactiver les activités de ce centre culturel, de manière à renforcer le rayonnement civilisationnel et culturel de l’Algérie en République arabe d’Egypte, à consolider les liens de fraternité et de rapprochement entre les peuples algérien et égyptien, ainsi qu’à renforcer les liens de communication et d’attachement entre les membres de la communauté nationale et leur mère patrie”.

APS

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