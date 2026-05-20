Football: Arsenal sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004

Arsenal FC a été sacré champion d’Angleterre mardi soir pour la première fois depuis 2004, après le match nul concédé par Manchester City FC sur la pelouse d’AFC Bournemouth (1-1), à une journée de la fin de la Premier League.

Les joueurs entraînés par Mikel Arteta comptent désormais quatre points d’avance sur ceux de Pep Guardiola, assurant mathématiquement leur titre avant l’ultime journée prévue dimanche.

Ce sacre met fin à une attente de vingt-deux ans pour le club londonien, dont le dernier titre remontait à la saison 2003-2004, marquée par l’épopée des « Invincibles », restés invaincus durant tout le championnat.

Dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X, le club londonien a célébré son titre en ces termes : « Arsenal. Vos champions de Premier League. »

En déplacement à Bournemouth, Manchester City avait encore besoin d’une victoire pour maintenir la pression sur Arsenal, mais les Citizens ont été freinés par une équipe de Bournemouth solide et disciplinée.

City a pourtant tenté de réagir en seconde période, notamment grâce à plusieurs occasions de Nico O’Reilly, bien stoppées par le gardien Djordje Petrovic. Les entrées de Savinho, Rayan Cherki et Phil Foden n’ont toutefois pas permis aux hommes de Guardiola d’arracher la victoire.

Le technicien espagnol, dont le départ du club a été officialisé en début de semaine, a félicité Arsenal après la rencontre, déclarant : « Au nom de Manchester City, félicitations à Arsenal, à Mikel et à son staff. Tous les joueurs et les supporters le méritent ».

Arrivé sur le banc d’Arsenal en 2019, Mikel Arteta offre ainsi au club son premier titre de champion depuis plus de deux décennies, après plusieurs saisons conclues à la deuxième place derrière Manchester City.

Arsenal disputera par ailleurs la finale de la Ligue des Champions qui l’opposera le 30 mai au club français PSG, tenant du titre.