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La Flottille mondiale Sumud réclame un « passage sûr » vers Gaza après une attaque israélienne

Echoroukonline
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La Flottille mondiale Sumud réclame un « passage sûr » vers Gaza après une attaque israélienne

La flottille humanitaire internationale “Flottille mondiale Sumud” a réclamé lundi un « passage sûr » pour sa mission à destination de la bande de Gaza, accusant Israël de mener des « actes illégaux de piraterie » en mer Méditerranée.

Dans un communiqué, le collectif a affirmé que les forces israéliennes ont attaqué le premier de ses navires « en plein jour » dans les eaux internationales, tandis que des bâtiments militaires interceptaient la flottille.

« Nous demandons un passage sûr pour notre mission humanitaire légale et non violente », indique le texte.

La flottille a également appelé les gouvernements à intervenir, accusant Israël de commettre des « actes illégaux de piraterie » visant à maintenir ce qu’elle qualifie de « siège génocidaire » imposé à Gaza.

« La normalisation de la violence de l’occupation constitue une menace pour nous tous », ajoute le communiqué.

Selon le collectif, des navires de guerre israéliens ont encerclé les civils à bord de la flottille à environ 250 milles nautiques de Gaza, lors de « nouvelles interceptions illégales en haute mer dans les eaux internationales ».

Des retransmissions en direct diffusées plus tôt par la flottille montraient des forces navales israéliennes intervenir successivement contre les embarcations transportant des militants originaires de 40 pays en Méditerranée.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a rapporté de son côté que l’armée israélienne avait arrêté les militants présents à bord des navires avant de les transférer vers un bâtiment de la marine décrit comme une « prison flottante », en vue de leur acheminement vers le port d’Ashdod.

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