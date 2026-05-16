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L’occupant sioniste poursuit ses bombardements au Liban

Echoroukonline
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L’occupant sioniste poursuit ses bombardements au Liban

L’armée israélienne a ciblé, samedi, 3 localités du district de Nabatieh dans le sud du Liban, tout en ordonnant l’évacuation de 9 villages et villes du sud en vue de les bombarder, et ce malgré la prolongation de la trêve déclarée pour une durée de 45 jours.

L’agence de presse libanaise a rapporté que l’aviation militaire sioniste a mené, samedi matin, un raid sur la localité de Yohmor al-Chaqif dans le district de Nabatieh.

De même, les localités de Kfar Tebnit, Arnoun et Yohmor al-Chaqif ont fait l’objet d’un pilonnage intensif à l’artillerie qui a également visé la route reliant Arnoun à Kfar Tebnit.

L’agence a également signalé le survol intensif à basse altitude d’avions de reconnaissance et de drones israéliens dans l’espace aérien de la ville de Tyr et des villages dans le sud du Liban.

L’armée israélienne a ordonné aux habitants de 9 villages et localités du sud d’évacuer « immédiatement » en prélude à leur bombardement.

L’armée israélienne a demandé aux habitants d’évacuer leurs maisons « immédiatement » et de s’éloigner d’au moins mille mètres vers des zones dégagées.

L’armée a déclaré que cela intervenait dans le cadre de ses frappes contre le « Hezbollah » pour avoir violé l’accord de cessez-le-feu.

Ces développements interviennent au lendemain de l’annonce par les États-Unis, vendredi soir, de la prolongation de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban pour une durée de 45 jours à compter du 17 mai, à l’issue de pourparlers entre les deux parties accueillis par Washington les 14 et 15 du même mois.

Israël mène depuis le 2 mars 2026 une vaste agression contre le Liban, ayant entraîné la mort de 2 951 personnes et des blessures à 8 988 autres, en plus du déplacement de plus d’un million de personnes, selon des données officielles.

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