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La Présidente de l’Assemblée du Mozambique en visite officielle en Algérie à partir de vendredi prochain

Echoroukonline
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La Présidente de l’Assemblée du Mozambique en visite officielle en Algérie à partir de vendredi prochain

La présidente de l’Assemblée de la République du Mozambique, Mme Margarida Adamugy Talapa, entamera, à partir de vendredi prochain, une visite officielle en Algérie, à l’invitation du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a indiqué, mercredi, un communiqué de l’APN.

Cette visite qui s’étalera sur quatre jours, constituera une occasion pour tenir des entretiens entre les présidents des deux institutions législatives, ainsi que des rencontres entre les membres des groupes d’amitié parlementaire, en vue de “renforcer la coopération, la coordination et la concertation entre les deux pays à différents niveaux, notamment sur le plan parlementaire”, précise la même source.

Mme Margarida Adamugy Talapa aura également des rencontres avec plusieurs hauts responsables de l’Etat et effectuera des visites dans plusieurs sites économiques, culturels et touristiques, ajoute le communiqué.

       APS
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