France: Huit cas contacts d’hantavirus rapatriés à Paris pour quarantaine renforcée

Les autorités françaises ont renforcé mercredi les mesures de quarantaine autour du foyer d’hantavirus détecté à bord du navire de croisière MV Hondius, après le rapatriement à Paris de huit cas contacts considérés comme présentant un niveau de risque plus élevé.

Selon les informations relayées par BFMTV, cinq personnes ont déjà été prises en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans la nuit de mardi à mercredi, tandis qu’un patient hospitalisé à Rennes ainsi que deux autres cas contacts doivent également être transférés vers la capitale.

La ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, a affirmé mardi qu’« il n’y a pas d’élément en faveur d’une circulation diffuse du virus sur le territoire national », tout en confirmant que les 22 cas contacts identifiés faisaient l’objet d’un « suivi rigoureux ».

Une Française de 65 ans, rapatriée le week-end dernier avec quatre autres passagers du navire, demeure hospitalisée dans un état grave au service de réanimation de l’hôpital Bichat à Paris. Selon l’infectiologue Xavier Lescure, la patiente souffre de « la forme la plus sévère de la présentation cardiopulmonaire » de la maladie.

Les autorités sanitaires argentines ont indiqué mercredi que « l’origine de l’épidémie ne peut être confirmée à ce jour », malgré des analyses montrant une proximité génétique entre la souche détectée sur le navire et celle identifiée en 2018 dans la province argentine de Neuquén.

Le président français Emmanuel Macron a assuré mardi depuis Nairobi que « la situation est sous contrôle », saluant des protocoles sanitaires « parmi les plus exigeants ».

Le MV Hondius poursuit actuellement sa route vers les Pays-Bas avec 25 membres d’équipage et deux personnels médicaux à bord, après l’évacuation des passagers.