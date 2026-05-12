Président angolais : «L’Algérie, un pays frère et un allié sûr et constant»

Le président de la République d’Angola, M. Joao Lourenço, a indiqué, ce mardi, que l’Algérie est «un pays frère et un allié sûr et constant» pour l’Angola, rappelant que son pays est devenu indépendant et souverain grâce au soutien apporté par l’Algérie.

Dans un discours prononcé lors de la session extraordinaire du Parlement, réuni en ses deux chambres au Palais des nations (Club des Pins), en présence du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, et de membres du Gouvernement, le président angolais a précisé que l’Algérie est «un pays frère et un allié sûr et constant, avec lequel nous partageons toutes les valeurs qui constituent, depuis de longues années, le socle des relations solides entre les deux pays».

Après avoir salué toutes les aides apportées par l’Algérie à l’Angola, le Président Joao Lourenço a évoqué «l’héritage historique commun unissant les deux pays», soulignant que «grâce au soutien et à l’appui de l’Algérie, l’Angola est devenu un pays indépendant et souverain, conscient de l’ampleur des défis auxquels il fait face».