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Le Président de la République décoré de l’Ordre d’Agostinho Neto par le président angolais

Echoroukonline
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Le Président de la République décoré de l’Ordre d’Agostinho Neto par le président angolais

Le président de la République d’Angola, M. Joao Manuel Gonçalves Lourenço, a décoré, lundi soir à Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de l’Ordre d’Agostinho Neto, en reconnaissance de ses marques d’amitié sincères, notamment à l’égard du peuple angolais, et de sa précieuse contribution au renforcement des relations bilatérales.

Le président angolais a également salué le rayonnement international de l’Algérie sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

De son côté, le président de la République, récipiendaire de la médaille «Sadr» de l’Ordre du mérite national, a décidé de décerner à son frère, le président de la République d’Angola, la médaille «Athir», en reconnaissance de son engagement constant en faveur de la consolidation des relations bilatérales et de la préservation des liens historiques de fraternité, de solidarité et de coopération, ainsi que de son attachement à l’unité de l’Afrique et à la défense des causes justes aux niveaux régional et international.

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