-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le président de la République d’Angola prononce un discours devant les deux chambres du Parlement réunies en session extraordinaire

Echoroukonline
  • 20
  • 0
Le président de la République d’Angola prononce un discours devant les deux chambres du Parlement réunies en session extraordinaire

Le président de la République d’Angola, M. Joao Lourenço, prononce, en ce moment au Palais des Nations, un discours devant les membres des deux chambres du Parlement, réunis en session extraordinaire.

Arrivé, hier lundi à Alger pour une visite d’Etat, le président de la République d’Angola qui poursuit ce mardi sa visite en Algérie a été reçu hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les deux présidents ont ensuite coprésidé la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente couvrant différents domaines de coopération entre les deux pays.

La cérémonie de signature de ces accords s’est déroulée à l’issue des entretiens du président de la République avec son homologue angolais, au siège de la Présidence de la République.

Radio Algérie Multimédia

Articles en Relation
Royal salue la nouvelle orientation dans les relations bilatérales

Royal salue la nouvelle orientation dans les relations bilatérales

Le vibrant plaidoyer de Mustapha Cherif pour un « juste milieu numérique »

Le vibrant plaidoyer de Mustapha Cherif pour un « juste milieu numérique »

France: Un premier cas d’hantavirus confirmé après le rapatriement de passagers du MV Hondius

France: Un premier cas d’hantavirus confirmé après le rapatriement de passagers du MV Hondius

L’Iran avertit qu’il pourrait enrichir l’uranium à 90 % en cas de nouvelle attaque américano-israélienne

L’Iran avertit qu’il pourrait enrichir l’uranium a 90 % en cas de nouvelle attaque américano-israélienne

L’Iran réclame des compensations aux États-Unis et insiste sur sa souveraineté sur le détroit d’Ormuz

L’Iran réclame des compensations aux États-Unis et insiste sur sa souveraineté sur le détroit d’Ormuz

Le Président de la République décoré de l’Ordre d’Agostinho Neto par le président angolais

Le Président de la République décoré de l’Ordre d’Agostinho Neto par le président angolais

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus