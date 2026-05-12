Le président de la République d’Angola prononce un discours devant les deux chambres du Parlement réunies en session extraordinaire

Le président de la République d’Angola, M. Joao Lourenço, prononce, en ce moment au Palais des Nations, un discours devant les membres des deux chambres du Parlement, réunis en session extraordinaire.

Arrivé, hier lundi à Alger pour une visite d’Etat, le président de la République d’Angola qui poursuit ce mardi sa visite en Algérie a été reçu hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les deux présidents ont ensuite coprésidé la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente couvrant différents domaines de coopération entre les deux pays.

La cérémonie de signature de ces accords s’est déroulée à l’issue des entretiens du président de la République avec son homologue angolais, au siège de la Présidence de la République.

Radio Algérie Multimédia