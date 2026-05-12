L’Iran avertit qu’il pourrait enrichir l’uranium à 90 % en cas de nouvelle attaque américano-israélienne

L’Iran a averti mardi que l’une de ses réponses possibles à une nouvelle offensive des États-Unis et d’Israël sur son territoire pourrait être un enrichissement de l’uranium à 90 %.

« Nous l’examinerons au Parlement », a déclaré Ebrahim Rezaei, porte-parole de la Commission de la politique étrangère et de la sécurité nationale du Parlement iranien, dans une publication sur le réseau social américain X.

Les propos de Rezaei interviennent alors que les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, en plus de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation du Pakistan, mais les discussions à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump sans échéance définie.

Dimanche, l’Iran a transmis au Pakistan sa réponse à une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre, mais Donald Trump l’a qualifiée de « totalement inacceptable ».