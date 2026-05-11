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Royal salue la nouvelle orientation dans les relations bilatérales

Echoroukonline
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Royal salue la nouvelle orientation dans les relations bilatérales

La présidente de l’association France-Algérie, Mme Ségolène Royal, a salué la nouvelle orientation dans les relations bilatérales, à la lumière de plusieurs données et étapes historiques, citant notamment la commémoration des massacres du 8 mai 1945.

“J’ai dit: arrêtez de mettre des conditions, arrêtez de parler des rapports de force, vous devez parler d’égal à égal avec ce grand pays qu’est l’Algérie”, a indiqué Mme Royal dans une déclaration diffusée dimanche soir par la Télévision algérienne.

“Je pense aussi que la visite du Pape a joué un rôle très important et la façon dont le président Tebboune a accueilli le Pape et la façon dont le Pape a parlé du peuple algérien, de l’histoire de l’Algérie, puisqu’il a évoqué devant le monument des martyrs, les massacres du 8 mai 1945 (…)”, cela “a, du coup, fait réfléchir les autorités françaises qui se sont dit +on ne peut pas être les seuls à continuer à tenir des discours qui sont désagréables pour l’Algérie et pour ses dirigeants+”.

“Donc je suis la première à me féliciter de cette bonne évolution.

Je pense qu’il faut aussi avancer sur un certain nombre de dossiers qui sont demandés depuis longtemps par l’Algérie, notamment l’incarcération d’un agent consulaire, alors qu’il n’a pas été jugé”, a-t-elle affirmé.

“Je crois qu’il faut que les autorités françaises revoient cette décision qui a été prise du temps de Bruno Retailleau (ancien ministre de l’Intérieur)”, a-t-elle ajouté.

D’autre part, Mme Royal a insisté sur la nécessité d’évoluer aussi sur la reprise des relations économiques pour “créer des partenariats gagnant-gagnant qui évoluent dans la dynamique économique à égalité entre les deux pays”.

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