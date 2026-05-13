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Trump partage une image représentant le Venezuela comme le « 51e État » après ses propos sur une possible annexion

Echoroukonline
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Trump partage une image représentant le Venezuela comme le « 51e État » après ses propos sur une possible annexion

Le président américain Donald Trump a partagé samedi sur son compte Truth Social une publication montrant une carte du Venezuela recouverte du drapeau américain et portant l’inscription « 51st State » (« 51e État »).

Cette publication intervient un jour après que la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a rejeté l’idée que son pays puisse devenir un nouvel État américain, après que Trump a affirmé qu’il envisageait « sérieusement » cette possibilité.

« Nous continuerons à défendre l’intégrité, la souveraineté, l’indépendance et notre histoire, une histoire faite des sacrifices d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour que nous ne soyons pas une colonie, mais un pays indépendant », a déclaré Rodriguez.

Ses propos sont intervenus après que Trump a affirmé lors d’un entretien accordé à Fox News qu’il envisageait de faire du Venezuela le 51e État des États-Unis.

Depuis la capture de l’ancien président vénézuélien Nicolas Maduro à son domicile de Caracas et son transfert vers les États-Unis le 2 janvier, Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il « s’entendait très bien avec le Venezuela ».

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