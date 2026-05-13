Le ministère de la Santé a rassuré, mardi dans un communiqué, que le niveau de risque à l’infection au virus Hanta en Algérie reste faible et bas, soulignant qu’une série de mesures préventives ont été prises afin de renforcer la vigilance sanitaire.

“Suite à une notification de l’OMS signalant l’apparition d’un foyer de cas d’infection par le virus +Hanta+ à bord d’un navire de croisière étranger à l’extérieur du pays, le ministère de la Santé informe l’ensemble des citoyens qu’il suit cette situation de près, en coordination avec les organismes nationaux et internationaux compétents”, précise un communiqué du ministère.

A cet effet, le ministère a fait savoir qu'”une série de mesures préventives et organisationnelles ont été prises pour renforcer la vigilance sanitaire et assurer un suivi épidémiologique continu, en prévision de toute évolution potentielle liée à ce virus, qui se transmet généralement par contact avec des rongeurs infectés ou leurs déjections”.

“Au regard des informations actuelles fournies par l’OMS, le niveau de risque en Algérie reste faible et bas, étant donné que la situation est contenue dans un foyer défini et qu’il n’y a aucun lien épidémiologique direct au niveau national”, rassure le ministère.

La même source ajoute que “dans un souci de préparation et de vigilance pour faire face à toute menace sanitaire potentielle, et afin de protéger la santé publique, le ministère de la Santé a immédiatement mis en place une commission centrale spécialisée pour la mise en œuvre d’une série de mesures préventives et anticipatives pour faire face à toute éventualité”, rassurant la population qu'”aucune situation alarmante ne justifie un climat d’inquiétude ou de panique”.

A cet égard le ministère recommande de respecter les mesures préventives habituelles, à savoir “maintenir la propreté des habitations et des espaces de stockage, éviter le contact avec les rongeurs, assurer une bonne ventilation des locaux fermés et utiliser les moyens de protection appropriés lors du nettoyage des espaces exposés”, exhortant en outre les citoyens “à se fier exclusivement aux sources officielles pour obtenir des informations fiables”.