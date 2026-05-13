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France: Plus de 1.700 personnes confinées sur un paquebot après un décès et une suspicion de norovirus

Echoroukonline
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France: Plus de 1.700 personnes confinées sur un paquebot après un décès et une suspicion de norovirus

Plus de 1.700 personnes ont été confinées à bord d’un paquebot de croisière arrivé mardi soir à Bordeaux en provenance de Brest, après le décès d’un passager et l’apparition de plusieurs cas suspects de gastro-entérite, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires.

Selon les premières informations communiquées, un passager âgé de 90 ans est décédé à bord du navire de la compagnie britannique Ambassador Cruise Line. Par ailleurs, une cinquantaine de passagers ont présenté des symptômes compatibles avec une gastro-entérite, conduisant les autorités à ordonner des mesures de confinement.

Des analyses sont en cours afin de déterminer la présence éventuelle de norovirus, un virus hautement contagieux fréquemment associé à des épisodes de gastro-entérite dans les environnements collectifs, notamment les navires de croisière.

Le paquebot transporte 1.233 passagers, majoritairement britanniques et irlandais, ainsi que 514 membres d’équipage.

Parti des îles Shetland le 6 mai, le navire avait effectué plusieurs escales à Belfast, Liverpool et Brest avant son arrivée à Bordeaux. Selon les informations disponibles, il devait ensuite poursuivre sa route vers l’Espagne.

Les autorités sanitaires n’ont, à ce stade, pas établi de lien officiel entre le décès du passager et les cas suspects de gastro-entérite.​​​​​​​

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