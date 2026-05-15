Paiement électronique : Voici les derniers chiffres

Les différentes mesures prises par les pouvoirs publics au cours des dernières années dans le cadre du processus de transformation numérique ont permis de réaliser “une avancée notable” en matière de paiement électronique en Algérie, parallèlement au renforcement des mécanismes visant à garantir la sécurité des transactions, et leur conformité aux normes les plus modernes, a indiqué, jeudi à Alger, le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred.

Lors d’une séance plénière au Conseil de la nation, consacrée aux questions orales, et présidée par M. Azouz Nasri, président du Conseil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, le ministre a mis en avant les progrès réalisés par l’Algérie en matière de normes de sécurité du système national de paiement électronique, et ce dans le cadre de la transformation numérique en cours visant à renforcer l’inclusion financière et à faciliter les prestations financières.

Après avoir passé en revue les mesures adoptées, notamment la création, en 2024, de la Commission nationale des moyens de paiement électronique, M. Bouzred a souligné que l’Algérie a recensé, jusqu’au mois de mars dernier, 22 millions de cartes de paiement, dont 18 millions de cartes d’Algérie poste, sachant que le nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) a atteint, fin mars, 4713 appareils, avec 235 millions d’opérations enregistrées.

L’Algérie a également recensé, jusqu’à fin mars, 104.000 terminaux de paiement électronique (TPE), a-t-il ajouté, faisant état de plus de 10 millions d’opérations de paiement effectuées, à la fin 2025, sur ces terminaux, d’une valeur de près de 55 milliards de dinars.

A ce propos, M. Bouzred a souligné la nécessité de conjuguer les efforts et de sensibiliser les citoyens à l’importance de ces moyens de paiement qui ont connu une “évolution remarquable” au cours des six dernières années.

Répondant à une autre question d’un sénateur sur les mesures prises par les services du ministère pour le règlement des créances des opérateurs économiques, le ministre a annoncé la mise en place d’un mécanisme visant à faciliter le paiement de ces créances, annonçant l’activation de ce dispositif avant la fin de l’année en cours.

APS