Le chanteur Abdelmadjid Meskoud s’éteint à 73 ans

Le chanteur et figure emblématique du chaâbi, Abdelmadjid Meskoud est décédé, après un long combat contre une grave maladie, laissant derrière lui une riche carrière artistique marquée par le talent et la créativité.

Né le 31 mars 1953, le défunt est l’une des figures qui ont marqué à plus jamais le chaâbi. Auteur de plusieurs titres, il est surtout connu pour la chanson « Ya Dzayer Ya El Assima ». Une chanson immortelle sortie en 1989 et qui est toujours aussi populaire, comme son interprète.