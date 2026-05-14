Hantavirus: “aucun nouveau décès signalé depuis le 2 mai”

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mercredi qu’aucun nouveau décès lié à l’épidémie de hantavirus associée à un navire de croisière n’avait été signalé depuis le 2 mai, tout en estimant que le risque pour la santé publique mondiale demeurait faible.

Dans un message publié sur le réseau social X, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a précisé que l’organisation avait recensé au total 11 cas au 12 mai.

Selon lui, huit de ces cas ont été confirmés en laboratoire comme étant des infections causées par le virus des Andes.

Le hantavirus est une maladie rare généralement transmise par des rongeurs infectés ou leurs excréments. Mais la souche à l’origine de cette flambée, le virus des Andes, peut également se transmettre entre humains lors de contacts étroits et prolongés, notamment dans des espaces clos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a ajouté qu’un cas supplémentaire faisait toujours l’objet d’analyses en laboratoire.

« L’OMS continue d’évaluer le risque pour la population mondiale comme étant faible », a-t-il déclaré.

Le chef de l’OMS a également indiqué que l’organisation restait en contact étroit avec des experts des pays concernés et continuait de recevoir des rapports sanitaires hebdomadaires concernant les passagers et les membres d’équipage via les canaux officiels du Règlement sanitaire international.

Selon lui, les efforts de coordination internationale se poursuivent afin de soutenir les mesures destinées à protéger la santé publique.