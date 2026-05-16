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L’Iran « reste attaché à la diplomatie », déclare le président iranien au pape

Echoroukonline
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L’Iran « reste attaché à la diplomatie », déclare le président iranien au pape

 L’Iran « reste attaché à la diplomatie et aux solutions pacifiques », a déclaré le président du pays, Massoud Pezechkian, dans un message adressé au pape Léon XIV, ont rapporté samedi les médias d’État iraniens.

Pezechkian a également fait part de l’appréciation de Téhéran quant à la « position morale et logique du leader catholique sur les récentes agressions militaires contre l’Iran », selon l’agence de presse IRNA.

L’Iran a ciblé les objectifs des États-Unis et d’Israël « dans le cadre de la légitime défense », a indiqué le président, appelant la communauté internationale à « agir de manière responsable contre les actions illégales de l’Amérique ».

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février. En réponse, Téhéran a riposté par des frappes ciblant Israël ainsi que les alliés des États-Unis dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Le président américain Donald Trump a par la suite prolongé la trêve pour une durée indéterminée.

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