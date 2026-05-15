-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

L’hommes le plus recherché du Royaume-Uni arrêté en Espagne

Echoroukonline
  • 31
  • 0
L’hommes le plus recherché du Royaume-Uni arrêté en Espagne

Un Britannique figurant parmi les criminels les plus recherchés du Royaume-Uni a été arrêté jeudi en Espagne, a annoncé la National Crime Agency (NCA).

Simon Dutton, 49 ans, recherché par la police du Grand Manchester pour importation de cocaïne, blanchiment d’argent, usage de faux passeports et violation d’une ordonnance de prévention contre la criminalité organisée, a été interpellé près de la ville de Benidorm.

Selon la NCA, Dutton figurait parmi les 12 fugitifs les plus recherchés du pays et organisait l’importation de cocaïne depuis l’Espagne vers le Royaume-Uni.

Une interception policière avait notamment permis la saisie de 10,5 kilogrammes de cocaïne, pour une valeur estimée à 1,5 million de livres sterling (2 millions de dollars) sur le marché.

L’agence britannique a indiqué que les profits tirés de ces activités criminelles servaient à financer le train de vie de Dutton et de ses associés. Il est également accusé d’infractions liées à l’usage de faux passeports.

Articles en Relation
France: Plus de 1.700 personnes confinées sur un paquebot après un décès et une suspicion de norovirus

France: Plus de 1.700 personnes confinées sur un paquebot après un décès et une suspicion de norovirus

Paiement électronique : Voici les derniers chiffres

Paiement électronique : Voici les derniers chiffres

France: Huit cas contacts d’hantavirus rapatriés à Paris pour quarantaine renforcée

France: Huit cas contacts d’hantavirus rapatriés a Paris pour quarantaine renforcée

Trump partage une image représentant le Venezuela comme le « 51e État » après ses propos sur une possible annexion

Trump partage une image représentant le Venezuela comme le « 51e État » après ses propos sur une possible annexion

La Présidente de l’Assemblée du Mozambique en visite officielle en Algérie à partir de vendredi prochain

La Présidente de l’Assemblée du Mozambique en visite officielle en Algérie a partir de vendredi prochain

Président angolais : «L’Algérie, un pays frère et un allié sûr et constant»

Président angolais : «L’Algérie, un pays frère et un allié sûr et constant»

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus