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AADL3: Prolongation exceptionnelle de 30 jours des délais de paiement

Rachel Hamdi
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AADL3: Prolongation exceptionnelle de 30 jours des délais de paiement

Bonne nouvelle pour les souscripteurs du programme de logement AADL 3. L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a annoncé une prolongation exceptionnelle de 30 jours des délais de paiement.

Cette mesure salvatrice cible principalement deux catégories de bénéficiaires :Les acquéreurs s’apprêtant à régler la deuxième étape de la première tranche, équivalant à 50 %, ainsi les citoyens soumis à une régularisation financière complémentaire après avoir modifié leur typologie de logement.

Face aux interrogations légitimes des souscripteurs, l’institution publique renforce son dispositif d’écoute. Le numéro vert 3040 reste ainsi mobilisé pour centraliser et traiter l’ensemble des requêtes et des réclamations des usagers durant cette phase cruciale.

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