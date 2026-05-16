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La Présidente de l’Assemblée de la République du Mozambique visite Djamaa el Djazair

Echoroukonline
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La Présidente de l’Assemblée de la République du Mozambique visite Djamaa el Djazair

La présidente de l’Assemblée de la République du Mozambique, Mme Margarida Adamugi Talapa, a visité, vendredi, Djamaa el Djazair, dans le cadre de la visite officielle qu’elle effectue en Algérie, indique un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Accompagné du vice-président de l’APN, M. Mohamed Anouar Bouchouit, le responsable mozambicain a visité les différentes infrastructures de ce grand édifice religieux et scientifique, précise la même, ajoutant que des explications lui ont été fournies sur les missions de Djamaa el Djazair ainsi que sur ses activités religieuses, culturelles et scientifiques.

Mme Margarida Adamugi Talapa, est arrivée vendredi matin à Alger, dans le cadre d’une visite officielle de quatre jours, à l’invitation du président de l’APN, M. Ibrahim Boughali.

APS

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