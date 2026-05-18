Vitesse de l’Internet mobile: Alger dans le Top 50 mondial

Alger a fait son entrée dans le Top 50 du classement mondial des villes pour la vitesse de l’Internet mobile, en réalisant, en quelques mois seulement, une progression historique de 68 places, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Selon le dernier rapport mensuel de la plateforme mondiale «Ookla» de mesure de la vitesse de l’Internet, qui répertorie les villes les plus performantes en matière de débit, Alger se classe à la 48e place, rejoignant ainsi le Top 50 mondial, alors qu’elle occupait encore la 116e place en septembre dernier.

Ainsi, Alger a réussi, en quelques mois seulement, à progresser de 68 places, dont 11 places gagnées lors de la dernière mise à jour.

Selon les données actualisées de l’indice mondial des villes, «le réseau de téléphonie mobile dans la capitale a atteint un débit remarquable de 163,31 mégabits par seconde (Mbps) pour la vitesse de téléchargement, tandis que la vitesse de téléversement a atteint 24,30 Mbps, avec un temps de latence très faible de 18 millisecondes», un indicateur clé reflétant «la performance et la stabilité du réseau».

Cette avancée numérique «ne s’est pas limitée aux réseaux mobiles, mais s’est étendue également à l’Internet fixe, la capitale enregistrant une progression de 11 places, avec un débit de téléchargement de 92,44 Mbps et un débit de téléversement de 42,21 Mbps, grâce à l’extension continue des réseaux de fibre optique», conclut le communiqué.

APS