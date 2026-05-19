Sadaoui donne le coup d’envoi de l’examen du Brevet d’enseignement moyen depuis la wilaya de Djelfa

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Seghir Sadaoui, a donné, mardi, depuis la wilaya de Djelfa, le coup d’envoi des épreuves de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session 2026.

Les épreuves du cycle moyen, qui se dérouleront du 19 au 21 mai courant, concernent un total de 877.035 candidats, répartis sur 3.167 centres d’examen, dont l’encadrement sera assuré par 214.003 encadreurs.