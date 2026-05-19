-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Sadaoui donne le coup d’envoi de l’examen du Brevet d’enseignement moyen depuis la wilaya de Djelfa

Echoroukonline
  • 24
  • 0
Sadaoui donne le coup d’envoi de l’examen du Brevet d’enseignement moyen depuis la wilaya de Djelfa

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Seghir Sadaoui, a donné, mardi, depuis la wilaya de Djelfa, le coup d’envoi des épreuves de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), session 2026.

Les épreuves du cycle moyen, qui se dérouleront du 19 au 21 mai courant, concernent un total de 877.035 candidats, répartis sur 3.167 centres d’examen, dont l’encadrement sera assuré par 214.003 encadreurs.

  1. Sadaoui devra, par la suite, inspecter et inaugurer des établissements relevant de son secteur, dans les wilayas de Djelfa et Aïn Oussera.
Articles en Relation
La Flottille mondiale Sumud réclame un « passage sûr » vers Gaza après une attaque israélienne

La Flottille mondiale Sumud réclame un « passage sûr » vers Gaza après une attaque israélienne

Tlemcen: Saisie de plus de 4 quintaux de kif traité en provenance du Maroc

Tlemcen: Saisie de plus de 4 quintaux de kif traité en provenance du Maroc

L’Algérie condamne la tentative de ciblage du Royaume d’Arabie saoudite et réaffirme sa pleine solidarité avec ce pays frère

L’Algérie condamne la tentative de ciblage du Royaume d’Arabie saoudite et réaffirme sa pleine solidarité avec ce pays frère

Ebola en RDC: l’OMS se dit « profondément préoccupée par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie

Ebola en RDC: l’OMS se dit « profondément préoccupée par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie

“Ma visite en Algérie vise à améliorer la coopération judiciaire entre Alger et Paris”

“Ma visite en Algérie vise a améliorer la coopération judiciaire entre Alger et Paris”

Vitesse de l’Internet mobile: Alger dans le Top 50 mondial

Vitesse de l’Internet mobile: Alger dans le Top 50 mondial

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus