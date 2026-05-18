Tlemcen: Saisie de plus de 4 quintaux de kif traité en provenance du Maroc

“Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic de drogue, les services opérationnels de la Sûreté de wilaya de Tlemcen ont démantelé, au cours de la semaine écoulée, un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic illicite de drogue et procédé à l’arrestation de six de ses membres et à la saisie de 429 kg de kif traité en provenance du Maroc”, précise le communiqué.

Cette opération, menée par la Brigade de police judiciaire de la Sûreté de daïra de Ghazaouet, en coordination avec la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Sûreté de wilaya, a été “enclenchée suite à des investigations opérationnelles minutieuses ayant permis de percer à jour un plan criminel visant à acheminer une importante quantité de kif traité en provenance du Maroc vers plusieurs wilayas du pays”.

Les enquêteurs ont “réussi à identifier les membres du réseau et à localiser le lieu de stockage de la marchandise, qui était dissimulée dans le domicile de l’un des membres du réseau dans la ville de Ghazaouet”, ajoute la même source, soulignant que l’opération s’est également soldée par “la saisie de neuf véhicules utilitaires et touristiques et d’une moto, en sus d’une somme d’argent de près de 80 millions de centimes”.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le Pôle pénal spécialisé d’Oran, conclut le communiqué.