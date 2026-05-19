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L’Algérie condamne la tentative de ciblage du Royaume d’Arabie saoudite et réaffirme sa pleine solidarité avec ce pays frère

Echoroukonline
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L’Algérie condamne la tentative de ciblage du Royaume d’Arabie saoudite et réaffirme sa pleine solidarité avec ce pays frère

L’Algérie a exprimé, lundi, sa vive condamnation de la tentative de ciblage du Royaume d’Arabie saoudite avec des drones, réaffirmant sa pleine solidarité avec ce pays frère, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’Algérie “exprime sa vive condamnation de la tentative de ciblage du Royaume d’Arabie saoudite, pays frère, avec des drones, qui constitue une atteinte flagrante à sa sécurité, à sa stabilité et à sa souveraineté et une violation du droit international”, précise le communiqué.

L’Algérie a également réaffirmé “sa pleine solidarité avec le Royaume d’Arabie saoudite et son soutien aux mesures qu’il prendra pour préserver sa sécurité et assurer sa stabilité”.

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