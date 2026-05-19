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Sayoud accueille le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire du Niger

Echoroukonline
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Sayoud accueille le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire du Niger

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a accueilli, mardi à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire de la République du Niger, Mohamed Toumba, et la délégation l’accompagnant, indique un communiqué du ministère.

“Accompagné du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger, M. Sofiane Chaib, M. Sayoud a accueilli M. Toumba, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d’une importante délégation ministérielle”, précise la même source.

La délégation comprend “le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, la ministre de l’Energie et le secrétaire général du ministère du Pétrole”, conclut le communiqué.

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