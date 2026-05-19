“Ma visite en Algérie vise à améliorer la coopération judiciaire entre Alger et Paris”

Dans une déclaration à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Darmanin a indiqué que sa visite avait pour objectif d'”améliorer la coopération judiciaire et pénitentiaire entre les deux pays”.

Il a relevé avoir eu, depuis dimanche soir, de “nombreuses réunions avec son homologue algérien (ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa), accompagné de l’ambassadeur de France en Algérie, de magistrats très haut placés (dans son département), à savoir la directrice des affaires criminelles et des grâces, le procureur national financier et la procureure nationale en charge de la criminalité organisée”.

“Nous avons longuement échangé sur de très nombreux dossiers”, dont les affaires des “biens mal acquis”, ajoutant qu'”une centaine de demandes ont été formulées par les autorités algériennes pour récupérer les biens issus, malheureusement, de la corruption”, avec “la coopération de la justice française”, a-t-il précisé.

Il a ajouté que les autorités judiciaires algériennes sont invitées, prochainement à Paris, pour approfondir les discussions autour de ces dossiers et permettre à la justice française de “traiter ces saisies et confiscations concernant d’anciens responsables algériens”.

Abordant la montée de la criminalité organisée et des réseaux de trafic de drogues, le ministre français a indiqué que les deux pays “partagent la difficulté de lutter contre les mafias de la drogue et des psychotropes”.

“Nous partageons aussi un travail de renseignement judiciaire” dans le cadre d’une coopération visant à lutter contre certains réseaux impliqués dans le trafic de cocaïne.

“Nous avons, sans entrer dans les détails, échangé de très précieuses informations et demandé un certain nombre d’extraditions, tout comme l’Algérie qui a demandé des extraditions à la France”, a révélé M. Darmanin.

Le troisième volet de la coopération porte, a-t-il ajouté, sur les domaines pénitentiaires et de la justice civile afin de permettre aux “très nombreuses familles qui sont de chaque côté de la Méditerranée de vivre le mieux possible”, avec une “attention particulière à la protection de leurs enfants”.

Par ailleurs, le ministre a relevé avoir évoqué de “nombreux cas individuels, dont le cas de M. Christophe Gleize, et ce à la demande du président Emmanuel Macron”.

M. Darmanin a tenu à remercier le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour “le très long échange” qu’il a eu avec lui, mettant en avant la nécessité de poursuivre le travail afin de “renouer la confiance entre les deux pays qui se respectent”.

Il a, en outre, indiqué avoir invité son homologue algérien à se rendre en France, après la visite annoncée du ministre de l’Intérieur algérien.