Israël capture tous les navires de la flottille d’aide à destination de Gaza

La Flottille mondiale Sumud, mission humanitaire à destination de Gaza, a déclaré mardi que tous les navires de son convoi d’aide avaient été capturés par l’occupant israelien.

« Nous attendons davantage d’informations concernant leur enlèvement illégal », ont indiqué les organisateurs de la flottille dans un communiqué publié sur la plateforme Telegram, basée à Dubaï.

Affirmant poursuivre sa mission en faveur de la Palestine, le groupe a appelé la population à « exiger un passage sûr ».

« Envoyez des e-mails à vos ministres des Affaires étrangères », ajoute le communiqué.

L’équipe de gestion de crise du convoi a indiqué que les forces israéliennes avaient capturé le navire Lina Al-Nabulsi, dernier bâtiment restant de la flottille.

Les organisateurs affirment que les forces israéliennes ont intercepté un total de 50 navires transportant 428 personnes issues de 44 pays, dont 78 citoyens turcs.

Plus tôt dans la journée, la flottille avait déclaré que des navires militaires israéliens continuaient d’attaquer et d’arraisonner sa flotte humanitaire en haute mer, alors que le convoi se dirigeait vers la bande de Gaza.

Ces événements interviennent alors que l’armée israélienne a mené des attaques lundi contre le convoi humanitaire en haute mer.

La flottille, composée de 54 bateaux, avait quitté jeudi le district turc de Marmaris dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien jugé illégal imposé à Gaza depuis 2007.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident vise la flottille.

Fin avril, l’armée israélienne avait attaqué des navires de la flottille en haute mer, au large de l’île grecque de Crète. Le convoi comptait alors 345 participants issus de 39 pays, dont des citoyens turcs.

Israël impose un blocus qualifié de « dévastateur » sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.

L’armée sioniste a lancé en octobre 2023 une série d’attaques à Gaza sur deux ans, qui ont fait plus de 72 000 morts, plus de 172 000 blessés et causé d’importantes destructions dans l’enclave assiégée.