Attaf reçu au Caire par le président de la République arabe d’Egypte

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a été reçu, jeudi au Caire, par le président de la République arabe d’Egypte, pays frère, M. Abdel Fattah Al-Sissi, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a remis au Président Abdel Fattah Al-Sissi «une lettre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune». Il lui a également transmis «ses salutations fraternelles», tout en lui faisant part de «sa volonté de poursuivre leurs efforts communs pour hisser les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères vers des perspectives plus larges».

La rencontre a permis de passer en revue «la dynamique positive que connaissent les relations algéro-égyptiennes dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la 9e session de la Grande Commission mixte, tenue au Caire en novembre dernier, notamment les résultats remarquables enregistrés sur la voie du renforcement du partenariat économique, conformément aux objectifs ambitieux fixés par les dirigeants des deux pays», précise la même source.

La rencontre a porté aussi sur «les perspectives de poursuite de la coordination et de la concertation entre les deux parties concernant les principales questions d’actualité aux niveaux arabe et africain, en particulier dans leur voisinage immédiat de l’Etat de Libye frère, à la lumière des réunions régulières du Mécanisme tripartite Algérie-Egypte-Tunisie», conclut le communiqué.

APS