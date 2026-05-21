-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Attaf reçu au Caire par le président de la République arabe d’Egypte

Echoroukonline
  • 27
  • 0
Attaf reçu au Caire par le président de la République arabe d’Egypte

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a été reçu, jeudi au Caire, par le président de la République arabe d’Egypte, pays frère, M. Abdel Fattah Al-Sissi, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a remis au Président Abdel Fattah Al-Sissi «une lettre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune». Il lui a également transmis «ses salutations fraternelles», tout en lui faisant part de «sa volonté de poursuivre leurs efforts communs pour hisser les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères vers des perspectives plus larges».

La rencontre a permis de passer en revue «la dynamique positive que connaissent les relations algéro-égyptiennes dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la 9e session de la Grande Commission mixte, tenue au Caire en novembre dernier, notamment les résultats remarquables enregistrés sur la voie du renforcement du partenariat économique, conformément aux objectifs ambitieux fixés par les dirigeants des deux pays», précise  la même source.

La rencontre a porté aussi sur «les perspectives de poursuite de la coordination et de la concertation entre les deux parties concernant les principales questions d’actualité aux niveaux arabe et africain, en particulier dans leur voisinage immédiat de l’Etat de Libye frère, à la lumière des réunions régulières du Mécanisme tripartite Algérie-Egypte-Tunisie», conclut le communiqué.

APS

Articles en Relation
AADL3: Lancement des travaux pour 73% des logements de la 1e partie du programme

AADL3: Lancement des travaux pour 73% des logements de la 1e partie du programme

L’Ambassade d’Algérie en France condamne avec “la plus grande fermeté” l’agression ayant visé le stand algérien à l’UNESCO

L’Ambassade d’Algérie en France condamne avec “la plus grande fermeté” l’agression ayant visé le stand algérien a l’UNESCO

“Ma visite en Algérie vise à améliorer la coopération judiciaire entre Alger et Paris”

“Ma visite en Algérie vise a améliorer la coopération judiciaire entre Alger et Paris”

L’Algérie condamne la tentative de ciblage du Royaume d’Arabie saoudite et réaffirme sa pleine solidarité avec ce pays frère

L’Algérie condamne la tentative de ciblage du Royaume d’Arabie saoudite et réaffirme sa pleine solidarité avec ce pays frère

Les États-Unis saisissent un pétrolier lié à l’Iran dans l’océan Indien

Les États-Unis saisissent un pétrolier lié a l’Iran dans l’océan Indien

Publication de la loi portant code de la route

Publication de la loi portant code de la route

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus