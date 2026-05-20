AADL3: Lancement des travaux pour 73% des logements de la 1e partie du programme

Le programme de location-vente “AADL 3” est entré dans sa phase concrète de réalisation avec le lancement effectif des travaux de 146.640 logements à travers le territoire national, soit un taux de 73% de la première partie du programme de 200.000 unités, a-t-on appris mardi auprès de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL).

Cette progression, enregistrée depuis le début de l’année, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de construction de 200.000 unités prévues dans la loi de Finances 2025, a précisé la même source à l’APS, attribuant cette performance à la levée définitive des contraintes administratives et à la finalisation des procédures de sélection des bureaux d’études chargés du suivi technique sur le terrain.

Dans le cadre de ce programme, la wilaya de Djelfa a bénéficié d’un quota de 1500 logements, dont un projet de 1.000 unités qui affiche déjà un taux d’avancement supérieur à 20%, a-t-on précisé de même source.

La wilaya de Médéa s’est vue, quant à elle, attribuer 1400 logements, dont la construction est en cours, tout comme la wilaya d’El Tarf avec 870 logements.

La construction a également débuté dans la wilaya d’Oran, qui bénéficie de 8150 logements, ainsi qu’à Aïn Témouchent (2000 logements) et à Mila (2225 logements), dont 400 dans la daïra de Chelghoum Laïd, avec un taux d’avancement de 50%, selon les données fournies par l’Agence.

A la wilaya d’Oum El Bouaghi, les travaux ont été entamés pour 1500 logements, dont un taux d’avancement estimé à 50% pour 600 logements, tandis que Bordj Bou Arreridj dispose d’un programme de 4000 logements.

A la wilaya de M’sila, les travaux ont été entamés pour 2115 logements, dont un lot de 1615 unités qui enregistre un taux de progression de 25%, a détaillé l’organisme public, en rappelant que le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait déjà préparé minutieusement le lancement du programme AADL3 à travers plusieurs phases clés. Il s’agit notamment des travaux de terrassement entamés le 5 juillet 2025 sur 16 pôles urbains, couvrant une superficie totale d’environ 34.000 hectares et destinés à accueillir les logements prévus dans le cadre programme “AADL 3”, affirme-t-on encore.

Les autorités compétentes ont œuvré, selon l’AADL, à la préparation des terrains et à la levée de tous les obstacles administratifs dans les différentes wilayas afin d’accélérer la mise en œuvre du programme.

Parallèlement, des réunions régulières ont été organisées pour suivre l’avancement des études du programme, notamment les études de sol et la sélection des bureaux d’études et des entreprises de construction.

Un cachet architectural spécifique pour le Grand Sud

S’agissant des wilayas du Sud, un modèle urbanistique adapté aux spécificités climatiques de la région a été adopté, a indiqué l’agence, citant l’exemple de construction de 1.600 logements dans la wilaya de

Ouargla qui présente une conception unique, comprenant 800 appartements de type “F3” (70 m²) et 800 appartements “F4” (85 m²).

L’AADL a également mis en avant l’utilisation exclusive de matériaux de construction algériens et d’une main-d’œuvre locale pour l’ensemble du programme “AADL 3”, une démarche qui s’inscrit dans le cadre du soutien au produit national et à l’essor économique local.

Sur le plan technique, ces logements seront conçus en bâtiments de faible hauteur et ne comprenant que quatre appartements par bloc afin de réduire l’exposition des façades au rayonnement solaire, a précisé la même source, ajoutant que chaque habitation sera dotée de deux climatiseurs pour garantir un confort thermique optimal aux résidents.

Par ailleurs, la même source a noté que le programme “AADL 3” progresse à un rythme soutenu après son passage de la phase d’enregistrement et d’étude à la phase de réalisation sur site, précisant qu’il s’agit de l’un des plus importants programmes de logement lancés par l’Etat ces dernières années.

Selon les données de l’agence, depuis l’ouverture des inscriptions en juillet 2024, qui a vu plus de 1,4 million d’inscrits via sa plateforme numérique, le programme affiche un rythme de réalisation satisfaisant dans plusieurs wilayas, marqué par l’achèvement des gros œuvres sur plusieurs segments et la poursuite des travaux de VRD (voiries et réseaux divers), sous un contrôle technique rigoureux garantissant la qualité et le respect des délais.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé début mai, lors de l’inauguration du Salon international du bâtiment ” Batimatec”, que les premiers logements du programme AADL3 seraient officiellement livrés avant la fin de l’année en cours.