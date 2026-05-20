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Les États-Unis saisissent un pétrolier lié à l’Iran dans l’océan Indien

Echoroukonline
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Les États-Unis saisissent un pétrolier lié à l’Iran dans l’océan Indien

Les États-Unis ont saisi un pétrolier lié à l’Iran dans l’océan Indien, a rapporté mardi le Wall Street Journal, alors que Washington maintient une pression militaire et économique sur Téhéran, même si des négociations se poursuivent.

Le pétrolier, connu sous le nom de Skywave, avait été sanctionné par les États-Unis en mars pour son rôle dans le transport de pétrole iranien et transportait probablement plus d’un million de barils de brut chargés depuis l’île de Kharg en Iran en février, selon Wall Street Journal.

Le journal américain, citant des courtiers et des données de Lloyd’s List Intelligence, a indiqué que le navire opérait dans une zone connue pour des transferts de pétrole de navire à navire effectués de manière clandestine.

Ce information est publiée alors que les tensions régionales restent élevées après des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran fin février.

Téhéran a riposté par des attaques visant Israël et des alliés des États-Unis dans le Golfe, notamment les Émirats arabes unis, et en fermant le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Le président Donald Trump a ensuite prolongé la trêve indéfiniment.

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